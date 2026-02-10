10 февраля в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» «Челси» будет принимать «Лидс» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры в 22:30 мск.
«Челси» продолжает набирать очки в АПЛ. Команда Лиама Росеньора выиграла уже 4 встречи подряд, не считая игр в Лиге чемпионов и Кубка Англии. В этом туре «аристократы» будут бороться с «Ман Юнайтед» за место в зоне Лиги чемпионов.
«Лидс» ведет борьбу за выживание. Команда находится в 6 очках от зоны вылета. Улучшить положение «павлинам» удалось в прошлом туре, победив «Ноттингем Форест». Однако на выезде гости играют откровенно плохо, поэтому есть высокая вероятность, что начать победную серию сегодня им не удастся.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.54 на победу «Челси», 4.50 на ничью и 5.60 на победу «Лидса».
- Прогноз ИИ: победа «Лидса» со счетом 2:1.
Трансляция матча
