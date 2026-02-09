9 февраля состоится последний матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» будет принимать «Эспаньол». Старт встречи в 23:00 мск.
У «Вильярреала» 42 очка, с которыми он занимает 4-е место. После трех туров без побед «желтые» все еще держат «Бетис» на дистанции, но севильцы постепенно догоняют, поэтому хозяевам нужно набирать очки.
«Эспаньол» сильно сбавил в последние недели. «Попугаи» проиграли 3 последних и 4 из 5 в турнире. Клуб занимает 6-е место, однако ему уже угрожает «Сельта» и «Реал Сосьедад».
«Вильярреал» традиционно хорошо выступает против «Эспаньола». У команды 5 побед подряд. Воспользуются ли хозяева своим преимуществом?
Прогнозы и ставки
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.22.
- Котировки букмекеров: 1.75 на победу «Вильярреала», 4.10 на ничью, 4.70 на победу «Эспаньола».
- Прогноз ИИ: матч выиграет «Вильярреал» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Эспаньол» смотрите на LiveCup.Run.
