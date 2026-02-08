прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.22

9 февраля в 23-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Эспаньол». Начало игры — в 23:00 мск.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Подводники» бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Вильярреал» на 3 очка отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Подводники» расписали паритет с «Осасуной» (2:2).

До того команда была разбита «Байером» (0:3). Да и поединок с мадридским «Реалом» завершился зычной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Вильярреал» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Айосе Перес — травмирован. Альфонсо Педраса — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Подводники» нынче угодили в кризис. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

Причем «Вильярреал» традиционно удачно противостоит «Эспаньолу». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Подводники» мотивированы прервать свой затянувшийся неудачный сериал.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» нынешний сезон проводят довольно продуктивно. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Эспаньол» на один балл отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Алавесу» (1:2).

До того команда была бита «Валенсией» (2:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Жироны» (0:2).

При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Хави Пуадо — травмирован.

Состояние команды: «Попугаи» нынче угодили в психологическую яму. Команда не побеждает уже 5 матчей подряд.

При этом «Эспаньол» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот уступила команда в трех своих последних поединках.

«Попугаи» намерены финишировать в зоне еврокубков. Да и Пере Милья уже успел настрелять 6 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Попугаи» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Подводники» одолели «Эспаньол» в 6 последних очных поединках

«Вильярреал» в среднем забивает 2 гола за матч

Обе команды не могут победить 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Подводники» мотивировани подтянуться к первой тройке, и явно сразу активно полетят в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и тылы «попугаев» не назовешь сверхмонолитными.

Ставка: Победа «Вильярреала» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75