9 февраля в 23-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Эспаньол». Начало игры — в 23:00 мск.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Подводники» бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Вильярреал» на 3 очка отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Подводники» расписали паритет с «Осасуной» (2:2).
До того команда была разбита «Байером» (0:3). Да и поединок с мадридским «Реалом» завершился зычной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Вильярреал» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: Айосе Перес — травмирован. Альфонсо Педраса — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Подводники» нынче угодили в кризис. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.
Причем «Вильярреал» традиционно удачно противостоит «Эспаньолу». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Подводники» мотивированы прервать свой затянувшийся неудачный сериал.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Попугаи» нынешний сезон проводят довольно продуктивно. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Эспаньол» на один балл отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Алавесу» (1:2).
До того команда была бита «Валенсией» (2:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Жироны» (0:2).
При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Хави Пуадо — травмирован.
Состояние команды: «Попугаи» нынче угодили в психологическую яму. Команда не побеждает уже 5 матчей подряд.
При этом «Эспаньол» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот уступила команда в трех своих последних поединках.
«Попугаи» намерены финишировать в зоне еврокубков. Да и Пере Милья уже успел настрелять 6 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Попугаи» постараются преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Подводники» одолели «Эспаньол» в 6 последних очных поединках
- «Вильярреал» в среднем забивает 2 гола за матч
- Обе команды не могут победить 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.
Прогноз: «Подводники» мотивировани подтянуться к первой тройке, и явно сразу активно полетят в атаку.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и тылы «попугаев» не назовешь сверхмонолитными.
Ставка: Победа «Вильярреала» в 1 тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75