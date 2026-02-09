Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о зимних трансферах «Зенита».

«У меня есть ощущение, что "Зенит" не сдается и хочет выиграть чемпионат, потому что команда мощно усилилась зимой. Думаю, чемпионат от этого будет еще сильнее, гонка будет непредсказуемой. "Зенит" не сдается и хочет стать чемпионом — об этом говорит то, кого они пригласили», — сказал Семин «СЭ».

Напомним, что 9 февраля «Зенит» объявил об аренде нападающего Джона Дурана из «Аль-Насра» до конца сезона 2025/26. Ранее, 28 января, клуб подписал полузащитника Джона Джона из «Брагантино», а также защитника Игоря Дивеева, который перешел из ЦСКА.