Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория назначен главным тренером клуба «Аль-Васл» из ОАЭ, сообщает пресс-служба команды.

Руй Витория globallookpress.com

Последним местом работы 55-летнего португальца был «Панатинаикос», который он покинул в сентябре прошлого года. Ранее, с мая по декабрь 2021 года, Витория руководил московским «Спартаком».

«Аль-Васл» станет девятым клубом в тренерской карьере специалиста. Кроме того, он возглавлял сборную Египта.

После 15 туров текущего сезона команда набрала 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ.