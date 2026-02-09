Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (5:1).

Венсан Компани globallookpress.com

«Было бы идеально выиграть со счетом 5:0 или 6:0, но мы уважаем "Хоффенхайм" и знаем, что это хорошая команда, поэтому результат встречи получился неплохим. Люди всегда думают, что мы должны выигрывать всё. Конечно, мы этого хотим, но и другие тоже. Я всегда вижу положительные стороны», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 54 очка после 21 матча. Команда опережает ближайшего преследователя на шесть очков.