После этого матча «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А с 46-ю очками в активе. «Лацио» — на 8-й позиции (33).

«Ювентусу» удалось сравнять счет, отличились Уэстон Маккенни на 59-й минуте и Пьер Калюлю на 90+6-й минуте.

У гостей голы записали на свой счет Педро Родригес на 45+2-й минуте и Густав Исаксен на 47-й минуте.

«Ювентус» и «Лацио» поделили очки (2:2) в матче 24-го тура итальянской Серии А.

