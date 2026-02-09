«Ювентус» и «Лацио» поделили очки (2:2) в матче 24-го тура итальянской Серии А.
У гостей голы записали на свой счет Педро Родригес на 45+2-й минуте и Густав Исаксен на 47-й минуте.
«Ювентусу» удалось сравнять счет, отличились Уэстон Маккенни на 59-й минуте и Пьер Калюлю на 90+6-й минуте.
Результат матча
ЮвентусТурин2:2ЛациоРим
0:1 Густав Исаксен 47' 1:1 Уэстон Маккенни 59' 2:1 Пьер Калюлю 90+6'
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Андреа Камбьязо (Жереми Бога 77'), Хуан Кабаль (Эдон Жегрова 46'), Теун Коопмейнерс (Ллойд Келли 77'), Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли (Фабио Миретти 84'), Уэстон Маккенни (Луа Опенда 84'), Кенан Йылдыз, Джонатан Дэвид
Лацио: Иван Проведель, Нуну Тавареш, Оливер Провстгор (Патрисио Габбарон 83'), Марио Хила (Алессио Романьоли 77'), Густав Исаксен (Тейянни Нослин 64'), Кеннет Тейлор, Данило Катальди, Тома Башич (Фисайо Деле-Баширу 46'), Адам Марушич, Педро Родригес, Дэниел Мальдини
Жёлтые карточки: Кеннет Тейлор 33' (Лацио), Алессио Романьоли 81' (Лацио)
После этого матча «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А с 46-ю очками в активе. «Лацио» — на 8-й позиции (33).