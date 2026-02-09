Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал кадровую ситуацию в команде и сообщил, что полузащитник казанцев Угочукву Иву перенёс хирургическое вмешательство. По словам наставника, сейчас в лазарете клуба находятся сразу восемь футболистов.

Угочукву Иву globallookpress.com

«Что касается ситуации с Иву, то мы не можем точно назвать дату возвращения в строй, потому что была проведена операция», — приводит слова Артиги клубная пресс-служба.

Иву стал игроком «Рубина» в 2023 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

После 18 туров РПЛ казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Первый матч после зимней паузы подопечные Артиги проведут против махачкалинского «Динамо».