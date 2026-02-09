В матче 21-го тура турецкой Суперлиги «Коджаэлиспор» одержал победу над «Кайсериспором» со счетом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Кадир Хас» и завершилась в пользу гостей.

Федор Чалов globallookpress.com

За хозяев единственный гол забил Талга Сарыалсан, который отличился на 42-й минуте. У победителей дубль оформил Даниэль Агьеи, поразивший ворота соперника на 29-й и 75-й минутах.

Федор Чалов, нападающий «Кайсериспора», вышел в стартовом составе и провел на поле 68 минут, после чего был заменен. Россиянин выполнил два удара по воротам соперника.

После этого поражения «Кайсериспор» опустился на 17-е место в турнирной таблице с 15 очками, потерпев уже четвертое поражение подряд в чемпионате. «Коджаэлиспор», набрав 27 очков, занимает восьмую строчку в Суперлиге.