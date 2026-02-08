«Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0) в матче 24-го тура итальянской Серии А.
В 1-м тайме гости забили 2 гола, отличились Янн Биссекк на 11-й минуте и Маркус Тюрам на 28-й минуте.
Во 2-м отрезке «Интер» отметился еще 3 голами. На сей раз отличились Лаутаро Мартинес на 50-й минуте, Мануэль Аканджи на 53-й минуте и Луис Энрике на 88-й минуте.
Результат матча
СассуолоСассуоло0:5ИнтерМилан
0:1 Янн Биссекк 11' 0:2 Маркус Тюрам 28' 0:3 Лаутаро Мартинес 50' 0:4 Мануэль Аканджи 53' 0:5 Луис Энрике 88'
Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг (Улиссес Гарсия 70'), Неманья Матич, Кристиан Торстведт, Доменико Берарди (Woyo Coulibaly 60'), Андреа Пинамонти (M'Bala Nzola 70'), Арман Лорьенте (Лука Липани 60'), Исмаэль Коне
Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Алессандро Бастони (Давиде Фраттези 63'), Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян (Анди Диуф 69'), Пётр Зелиньски (Маттео Дармиан 63'), Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни 76'), Маркус Тюрам (Франческо Пио Эспозито 76'), Луис Энрике, Petar Sucic
Жёлтые карточки: Неманья Матич 54' — Федерико Димарко 82'
Красная карточка: Неманья Матич 54' (Сассуоло)
После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 58-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 11-й строчке (29).