«Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0) в матче 24-го тура итальянской Серии А.

В 1-м тайме гости забили 2 гола, отличились Янн Биссекк на 11-й минуте и Маркус Тюрам на 28-й минуте.

Во 2-м отрезке «Интер» отметился еще 3 голами. На сей раз отличились Лаутаро Мартинес на 50-й минуте, Мануэль Аканджи на 53-й минуте и Луис Энрике на 88-й минуте.

Результат матча

Сассуоло Сассуоло 0:5 Интер Милан

0:1 Янн Биссекк 11' 0:2 Маркус Тюрам 28' 0:3 Лаутаро Мартинес 50' 0:4 Мануэль Аканджи 53' 0:5 Луис Энрике 88'

Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг ( Улиссес Гарсия 70' ), Неманья Матич, Кристиан Торстведт, Доменико Берарди ( Woyo Coulibaly 60' ), Андреа Пинамонти ( M'Bala Nzola 70' ), Арман Лорьенте ( Лука Липани 60' ), Исмаэль Коне

Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Алессандро Бастони ( Давиде Фраттези 63' ), Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян ( Анди Диуф 69' ), Пётр Зелиньски ( Маттео Дармиан 63' ), Лаутаро Мартинес ( Анж-Йоан Бонни 76' ), Маркус Тюрам ( Франческо Пио Эспозито 76' ), Луис Энрике, Petar Sucic

Жёлтые карточки: Неманья Матич 54' — Федерико Димарко 82'

Красная карточка: Неманья Матич 54' (Сассуоло)