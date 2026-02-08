Руководство «ПСЖ» приступило к переговорам о продлении контракта с главным тренером команды Луисом Энрике. Об этом сообщает L'Équipe.

Луис Энрике globallookpress.com

Текущее соглашение с 55-летним испанским специалистом действует до завершения сезона-2026/27. По информации источника, стороны обсуждают новый договор, рассчитанный до лета 2030 года. Конкретные условия будущего контракта, включая финансовые детали, пока остаются неизвестными.

Энрике возглавил парижский клуб летом 2023 года. За это время «ПСЖ» под его руководством дважды становился чемпионом Франции и обладателем национального Кубка, трижды выигрывал Суперкубок страны, а также завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В текущем сезоне после 20 туров парижане набрали 48 очков и занимают вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1.