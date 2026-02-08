Футбольный эксперт Рой Кин высказался о критике в адрес «Ливерпуля» со стороны общественности на фоне неудачных результатов команды в нынешнем сезоне АПЛ.

Рой Кин globallookpress.com

«Никому не нравится, когда его критикуют. Что касается топ-игроков, то их главными критиками являются они сами. Ты сам себя ругаешь за плохую игру. На протяжении всего прошлого сезона мы превозносили "Ливерпуль", тогда он был просто невероятным, великолепным. Но в нынешнем сезоне, когда ты отстаёшь от лидера на 17 очков, то ты подвергнешься критике. Нужно с этим смириться.

Да, всегда присутствует опасение, что если это перейдёт на личности, то игроки могут упасть духом. Но когда ты критикуешь "Ливерпуль" как команду в целом, с учётом числа проигранных матчей, как, например, с "Борнмутом" недавно… Знаете, в таком случае тебя будут критиковать, потому что в прошлом сезоне, когда у тебя всё было здорово, ты праздновал победу за пять-шесть игр до конца сезона, улетев на Ибицу.

Когда ваша команда показывает хорошую игру и результаты, то нужно немного ослабить давление на игроков, даже если вам это не нравится. Но когда ты не в форме и так далек от цели, как это было несколько лет назад, я уже говорил это и скажу ещё раз, они были действительно плохими чемпионами. Действительно плохими. Что касается чемпионата, да, они всё ещё участвуют в еврокубках, в Кубке Англии и так далее, но их выступления в лиге будут подвергаться критике, потому что они очень далеки от цели.

Выиграть чемпионат очень сложно, ещё сложнее выиграть его два раза подряд, но когда ты отстаёшь от лидера на столько очков, тебя точно будут критиковать», — сказал Кин Sky Sports.

Сегодня, 8-го февраля «Ливерпуль» на своем поле уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:2. После этого матча «мерсисайдцы» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе.