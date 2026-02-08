Претендент на ЛЧ в гостях у лидера

В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» примет «Хоффенхайм». Начало игры — в 19:30 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

42' Туре просит паузу, утверждая, что Упамекано врезал ему локтем по лицу. Однако судья ничего не видел.

41' Пошёл Станишич в штрафную соперника на стандарте и нарушил там правила.

40' Станишичу досталось на правом краю штрафной «Хоффенхайма». Авдуллаху ударил его по ноге.

39' Майкл Олисе в офсайде оказался в штрафной «Хоффенхайма».

38' Кейн в прыжке не смог акцентированно замкнуть подачу Гнабри. Позиция убойная была.

37' Похоже, после удаления и гола баварцы решили, что дело сделано — и тут же были наказаны. Не пора ли собраться?

Статистика матча 4 Удары в створ 2 6 Удары мимо 3 53 Владение мячом 47 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 1 Фолы 3

36' ГОООЛ! 1:1! Андрей Крамарич! Наиграл «Хоффенхайм» на этот гол! В меньшинстве гости запрессинговали «Баварию» в её штрафной, Асллани перехватил мяч и выкатил его на линию вратарской Крамаричу, который на этот раз Нойера переиграл.

35' Даже в меньшинстве «Хоффенхайм» находит свои шансы, уже не первый раз проваливается в защите команда Компани. Но такие моменты, конечно, нужно реализовывать.

33' Нойер спас «Баварию»! Крамарич оказался один перед воротами и катил в угол — в прыжке Мануэль отразил этот удар.

31' Опять баварцы поджимают соперника. Сейчас Гнабри бил в дальний после скидки Диаса — неудачно.

30' Кейн дальний удар нанёс — Бауманн отбил в сторону.

29' В перекладину пробил головой с отскоком от газона Кабак после навеса Цоуфала! Какой шанс был сравнять счёт у гостей!

27' Чудом не забил второй Харри Кейн! В пустой угол не попал на добивании после сейва Бауманна.

26' Вновь идёт вперёд «Бавария». «Хоффенхайм» отходит в оборону.

25' Озан Кабак смог пробить головой после аута из пределов штрафной «Баварии» — направлял мяч в дальний угол, но не попал.

24' А вот и у гостей прошла атака правым флангом. Шёл перспективный прострел в центр, там совсем немного не хватило Туре, чтобы замкнуть.

23' Не прошёл заброс из глубины на Диаса, Бауманн вышел на мяч и забрал в руки.

22' Дэвис едва второй не забил — с левой ноги отправил мяч чуть выше перекладины с близкой дистанции.

21' Не самые, мягко говоря, радужные перспективы у «Хоффенхайма» на остаток встречи. Команда осталась в меньшинстве уже в первом тайме на «Альянц-Арене» и уже уступает в счёте — тут бы полного разгрома избежать, об очках речи и не идёт.

20' ГОООЛ! 1:0! Харри Кейн! Уверенно пробил в левый от себя угол, Бауманн угадал и даже коснулся мяча, но отбить не сумел.

19' Подходит к точке Харри Кейн.

18' И красная карточка для Кевина Акпогума! Завалил он Луиса Диаса, который вырывался на рандеву с Бауманном. «Хоффенхайм» в меньшинстве.

17' Пенальти в ворота «Хоффенхайма»!

16' Дэвис с левого угла зашёл в штрафную «Хоффенхайма», однако пас в центр получился неточным.

15' Потеряла «Бавария» мяч в центре поля, но гости не смогли уйти в контратаку.

14' Майкл Олисе получил предупреждение за споры с арбитром.

13' Мощно давят хозяева на старте матча, приходится «Хоффенхайму» даже взять небольшую паузу перед ударом от ворот, чтобы обсудить, как играть дальше.

12' Теперь защитники заблокировали попытку Гнабри с линии штрафной.

11' В быструю атаку убегала «Бавария», но «Хоффенхайм» успешно встретил около своей штрафной и забрал мяч у Гнабри.

10' Павлович с линии вратарской бил головой — мяч прошёл рядом со штангой!

09' Олисе протащил мяч к штрафной гостей, сместился с правого фланга в центр и пробил по воротам — Бауманн отбил на угловой.

08' Впервые в этой встрече «Хоффенхайм» смело пошёл вперёд и даже прижал «Баварию» к воротам.

07' Александр Прасс получил первую жёлтую в матче. Жёстко встретил Дэвиса в середине поля.

06' Разыгрывал мяч «Хоффенхайм» через пас от своих ворот, но «Бавария» в высоком прессинге отобрала его.

05' Гнабри подхватил мяч перед штрафной гостей и в касание пробил в дальний угол — неточно.

04' Станишич мог выходить один на один с Бауманном, но слишком далеко отпустил мяч от себя и позволил вратарю быть на нём первым.

03' Держат под контролем мяч мюнхенцы, играют в пас.

02' Первый подход к чужим воротам уже организовала «Бавария», но доставить мяч в штрафную не удалось.

01' Матч начался!

До матча

19:28 Игроки уже вышли на поле, а это значит, что до стартового свистка остаётся всего несколько минут.

19:23 +6 и без осадков сегодня вечером в Мюнхене.

19:17 Главный арбитр встречи — 44-летний Тобиас Штилер.

19:11 Сегодняшний матч пройдёт на «Альянц-Арене» в Мюнхене, вмещающей 75 000 зрителей.

Стартовые составы команд

«Бавария»: Нойер, Станишич, Упамекано, Та, Дэвис, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Цоуфал, Акпогума, Кабак, Хайдари, Авдуллаху, Туре, Крамарич, Промель, Прасс, Асллани.

«Бавария»

Отрыв «Баварии» от ближайшего преследователя в лице дортмундской «Боруссии» к середине января достиг солидных 11 очков — и это, кажется, слегка расслабило мюнхенцев. В последних двух турах они набрали всего один балл из шести возможных, причём играя с командами из нижней части таблицы — «Аугсбургом» (1:2) и «Гамбургом» (2:2). В слабое оправдание можно сказать, что перед обоими матчами «Бавария» проводила непростые игры в мидвик в Лиге чемпионов, но всё же для неё это более чем привычная ситуация — в первой части сезона плотный график к таким провалам не приводил.

Итог такого расслабления — «Боруссия» подобралась к команде Компани на расстояние всего лишь трёх очков, пускай и проведя на матч больше. Кажется, пришло время включаться на полную: ещё пара таких осечек от «Баварии» — и в чемпионской гонке снова появится интрига. Даже несмотря на поражение от «Аугсбурга», мюнхенцы всё ещё очень страшны у себя на «Альянц-Арене»: в 10 домашних играх Бундеслиги они забили 40 голов — в среднем выходят дикие 4 мяча в среднем за матч.

«Хоффенхайм»

Команда из Зинсхайма — пожалуй, главная сенсация европейского клубного сезона. В Германии идёт уже вторая половина чемпионата, а «Хоффенхайм» всё ещё уверенно держится в тройке лидеров и всерьёз претендует на попадание в Лигу чемпионов — впервые за восемь лет. Представить «Хоффе» в чемпионской гонке сложно — всё-таки до «Баварии» и так девять очков, но вот за топ-3 зацепиться вполне реально — хоть и в верхней части таблицы всё по-прежнему очень плотно.

Так высоко команда Кристиана Ильцера забралась неслучайно. У «Хоффенхайма» — вторая атака Бундеслиги после «Баварии» (43 гола за 20 туров) и третья оборона (23 пропущенных, меньше только у «Баварии» и «Боруссии»). А в 2025-м он пока вообще очков не теряет — пять побед в пяти матчах с «Гладбахом» (5:1), «Байером» (1:0), «Айнтрахтом» (3:1), «Вердером» (2:0) и «Унионом» (3:1). А в гостях — вообще всего 1 поражение в 12 играх сезона во всех турнирах, случившееся в Дортмунде в начале декабря (0:2).

Личные встречи

«Хоффенхайм» — исторически не самый удобный соперник для «Баварии»: с сезона-16/17 мюнхенцы проиграли ему целых пять раз (за 20 встреч) — больше поражений за этот период им нанесла только гладбахская «Боруссия» (семь). Впрочем, последние три матча «Бавария» выиграла разгромно и с общим счётом 13:1, а дома последний раз уступала «Хоффенхайму» ещё в октябре 2019-го (1:2).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.14.