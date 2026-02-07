«Верона» сыграла вничью с «Пизой» (0:0) в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

За весь матч хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот и совершили 17 штрафных ударов. «Пиза» трижды угрожала воротам соперника и подали 4 угловых.

Результат матча Верона Верона 0:0 Пиза Пиза Верона: Лоренцо Монтипо, Тобиас Слотсагер, Виктор Нельссон, Андриас Эдмундссон, Мартин Фресе ( Суат Сердар 46' ), Антуан Бернед ( Домагой Брадарич 46' ), Санди Ловрич ( Абдау Харрауи 85' ), Али Эльмусрати, Шейх Няьссе ( Поль Лирола 70' ), Кирон Боуи, Гифт Орбан ( Даниэль Москера 82' ) Пиза: Симоне Скуффет, Самуэле Ангори, Росен Божинов ( Хенрик Мейстер 69' ), Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Михел Эбишер, Идрисса Туре, Филип Стоилкович ( Артуро Калабрези 69' ), Рафиу Дуросинми ( Мехди Лери 46' ), Стефано Морео, Felipe Loyola ( Мариус Марин 75' ) Жёлтые карточки: Суат Сердар 90+4' — Стефано Морео 32', Мариус Марин 88'

Статистика матча 0 Удары в створ 3 3 Удары мимо 5 61 Владение мячом 39 8 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 13 Фолы 16

После этого матча «Верона» занимает последнее 20-е место в таблице Серии А с 15-ю очками в активе. «Пиза» — на 19-й строчке с тем же количеством баллов.