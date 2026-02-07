«Верона» сыграла вничью с «Пизой» (0:0) в матче 24-го тура итальянской Серии А.
За весь матч хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот и совершили 17 штрафных ударов. «Пиза» трижды угрожала воротам соперника и подали 4 угловых.
Результат матча
ВеронаВерона0:0ПизаПиза
Верона: Лоренцо Монтипо, Тобиас Слотсагер, Виктор Нельссон, Андриас Эдмундссон, Мартин Фресе (Суат Сердар 46'), Антуан Бернед (Домагой Брадарич 46'), Санди Ловрич (Абдау Харрауи 85'), Али Эльмусрати, Шейх Няьссе (Поль Лирола 70'), Кирон Боуи, Гифт Орбан (Даниэль Москера 82')
Пиза: Симоне Скуффет, Самуэле Ангори, Росен Божинов (Хенрик Мейстер 69'), Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Михел Эбишер, Идрисса Туре, Филип Стоилкович (Артуро Калабрези 69'), Рафиу Дуросинми (Мехди Лери 46'), Стефано Морео, Felipe Loyola (Мариус Марин 75')
Жёлтые карточки: Суат Сердар 90+4' — Стефано Морео 32', Мариус Марин 88'
После этого матча «Верона» занимает последнее 20-е место в таблице Серии А с 15-ю очками в активе. «Пиза» — на 19-й строчке с тем же количеством баллов.