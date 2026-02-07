Матч на «Олд Траффорд» начинался неплохо для «Тоттенхэма». Гости смело выходили из-под давления, Симонс был активен между линиями, и складывалось ощущение, что хозяевам придётся постараться, чтобы продолжить серию при Майкле Каррике. Но затем снова вмешался капитан лондонской команды — в этот раз с отрицательной стороны.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 2:0 Тоттенхэм Лондон 1:0 Брайан Мбемо 38' 2:0 Бруну Фернандеш 81' Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу ( Нуссайр Мазрауи 87' ), Каземиро ( Мануэль Угарте 87' ), Кобби Майну ( Tyler Fletcher 90' ), Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Матеус Кунья ( Беньямин Шешко 75' ), Брайан Мбемо ( Джошуа Зиркзее 87' ) Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Ксави Симонс, Папе Сарр, Жоау Палинья ( Матис Тель 80' ), Конор Галлахер ( Рандаль Коло Муани 80' ), Арчи Грей, Доминик Соланке ( Ив Биссума 80' ), Вильсон Одобер ( Раду Дрэгушин 32' ) Жёлтые карточки: Амад Диалло 45' — Дестини Удоджи 27', Жоау Палинья 70' Красная карточка: Кристиан Ромеро 29' (Тоттенхэм)

Статистика матча 10 Удары в створ 1 7 Удары мимо 1 65 Владение мячом 35 7 Угловые удары 0 3 Офсайды 1 12 Фолы 11

На старте «Юнайтед» пытался разгонять атаки через Диалло и смещения Мбёмо, «шпоры» отвечали комбинациями с участием Симонса и рывками Удоджи. Галлахер не попал по воротам в упор, а Ламменсу в воротах «Юнайтед» скучать не приходилось. И вот в момент, когда «Тоттенхэм» вроде бы нащупал ритм, Кристиан Ромеро всё сломал. На 29-й минуте аргентинец влетел в Каземиро шипами, попал в район голеностопа, и Майкл Оливер без паузы на сомнения показал красную.

Арбитр удаляет Ромеро globallookpress.com

После удаления Франку пришлось жертвовать Одобером, чтобы выпустить Дрэгушина и закрыть дыру в центре обороны. Вся идея с активной первой фазой, с контролем через Симонса, с шириной от Удоджи — всё это превратилось в набор надежд на случайный шанс. А «Юнайтед» в такие моменты при Каррике выглядит неожиданно взрослым.

«МЮ» исполняет домашнюю заготовку, «Тоттенхэм» преследуют травмы

«Юнайтед» забрал себе мяч, а открыл счёт в стиле лидера АПЛ — со стандарта. На 38-й минуте «дьяволы» забили после углового, который выглядел как маленький спектакль. Фернандеш покатил мяч к ближней штанге, Майну вынырнул из центра штрафной и одним касанием скинул в центр. Там Мбёмо оказался в полном одиночестве, немного подумал, прицелился и уложил в угол. Блестящий розыгрыш стандарта, гости в меньшинстве явно готовились отбиваться от подач, а не настолько тонких комбинаций.

Гол Брайана Мбёмо globallookpress.com

До перерыва «Юнайтед» мог забивать ещё, игра был полностью под контролем у команды Каррика. Викарио переводил за перекладину после удара головой Каземиро, выручал в отрезке, когда хозяева начали нависать над чужой третью поля и методично раскачивать оборону. «Тоттенхэм» на этом фоне выглядел достаточно беззубо, моменты у гостей ещё появлялись, но обрывками — вроде эпизода, когда Шоу подарил мяч Симонсу, а тот не попал по воротам из-за штрафной.

После перерыва «шпоры» попробовали забыть об удалении, поднялись чуть выше и несколько раз дошли до ворот соперника, а «Юнайтед» на какое-то время почувствовал себя заметно менее комфортно. Но тут по «Тоттенхэму» ударила вечная проблема травм, Дестини Удоджи снова не выдержал и был вынужден уйти с поля на 55-й минуте. Для команды, которая и так собрала левый фланг из осколков, это выглядело как приговор, причём на несколько игр вперёд.

Дестини Удоджи на газоне globallookpress.com

Майкл Каррик, наоборот, выглядел тренером, у которого есть не только план А, но и несколько вариантов поправок по ходу матча. Он освежил атаку, выпустив Шешко вместо Куньи, а позже «Юнайтед» запустил длинные позиционные владения, давление через фланги и создавал ощущение, что следующий прострел или подбор приведёт к опасному моменту. У хозяев ещё был отменённый гол Куньи и момент на угловом, где игроки «Юнайтед» были уверены в пенальти.

Томас Франк ответил тройной заменой, но она почти ничего не изменила. Муани, Биссума и Тель вышли вместо Соланке, Галлахера и Палиньи, но проблема была не в фамилиях. «Тоттенхэм» не мог собрать нормальную атаку, потому что после удаления Ромеро любая попытка раскрыться выглядела как заявка на второй пропущенный.

Майкл Каррик globallookpress.com

Бруну Фернандеш закрывает матч, «Юнайтед» закрепляется в зоне ЛЧ

На 81-й минуте Далот подал с правого фланга, и Фернандеш на дальней штанге подставил ногу — касание получилось почти невесомым, мяч ушёл мимо Викарио, и всё было решено. Один из своих лучших матчей в этом сезоне Бруну закрепил не только красивым навесом «рабоной», но и забитым мячом.

Гол Фернандеша globallookpress.com

В концовке «Юнайтед» даже позволил себе роскошь «оле» на трибунах и поздний дебют Тайлера Флетчера. Эта замена хорошо описывает настроение команды, она не только выигрывает, но и как будто постепенно вспоминает о своей академии. У «МЮ» это четвёртая подряд победа в лиге при Каррике у руля. Команда явно стала проще и яснее в атаке, Фернандеш дирижирует, а оборона наконец-то получает возможность контролировать матч без сумасшедших качелей.

А «Тоттенхэм» снова всё упирается не в «плохую схему», а в дисциплину и ресурс. До красной Ромеро они выглядели живыми и вполне конкурентными, после — игра превратилась в выживание. И это самое неприятное для Франка, можно сколько угодно говорить, что план работал первые полчаса, но сохранённая капитанская повязка Ромеро и очередное удаление превращают любой разговор о тактике в отговорки. Кристиан Ромеро откровенно подвёл, оставил команду без шанса показать свою игру и, по сути, подарил «Юнайтед» идеальные условия для спокойной победы.