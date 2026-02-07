Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Матч на «Олд Траффорд» начинался неплохо для «Тоттенхэма». Гости смело выходили из-под давления, Симонс был активен между линиями, и складывалось ощущение, что хозяевам придётся постараться, чтобы продолжить серию при Майкле Каррике. Но затем снова вмешался капитан лондонской команды — в этот раз с отрицательной стороны.

Результат матча

Манчестер ЮнайтедМанчестерМанчестер Юнайтед2:0ТоттенхэмТоттенхэмЛондон
1:0 Брайан Мбемо 38' 2:0 Бруну Фернандеш 81'
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Диогу Далот,  Гарри Магуайр,  Лисандро Мартинес,  Люк Шоу (Нуссайр Мазрауи 87'),  Каземиро (Мануэль Угарте 87'),  Кобби Майну (Tyler Fletcher 90'),  Бруну Фернандеш,  Амад Диалло,  Матеус Кунья (Беньямин Шешко 75'),  Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее 87')
Тоттенхэм:  Гульельмо Викарио,  Дестини Удоджи,  Микки ван де Вен,  Кристиан Ромеро,  Ксави Симонс,  Папе Сарр,  Жоау Палинья (Матис Тель 80'),  Конор Галлахер (Рандаль Коло Муани 80'),  Арчи Грей,  Доминик Соланке (Ив Биссума 80'),  Вильсон Одобер (Раду Дрэгушин 32')
Жёлтые карточки:  Амад Диалло 45'  —  Дестини Удоджи 27',  Жоау Палинья 70'
Красная карточка:  Кристиан Ромеро 29' (Тоттенхэм)

На старте «Юнайтед» пытался разгонять атаки через Диалло и смещения Мбёмо, «шпоры» отвечали комбинациями с участием Симонса и рывками Удоджи.  Галлахер не попал по воротам в упор, а Ламменсу в воротах «Юнайтед» скучать не приходилось.  И вот в момент, когда «Тоттенхэм» вроде бы нащупал ритм, Кристиан Ромеро всё сломал.  На 29-й минуте аргентинец влетел в Каземиро шипами, попал в район голеностопа, и Майкл Оливер без паузы на сомнения показал красную.

После удаления Франку пришлось жертвовать Одобером, чтобы выпустить Дрэгушина и закрыть дыру в центре обороны.  Вся идея с активной первой фазой, с контролем через Симонса, с шириной от Удоджи — всё это превратилось в набор надежд на случайный шанс.  А «Юнайтед» в такие моменты при Каррике выглядит неожиданно взрослым.

«МЮ» исполняет домашнюю заготовку, «Тоттенхэм» преследуют травмы

«Юнайтед» забрал себе мяч, а открыл счёт в стиле лидера АПЛ — со стандарта.  На 38-й минуте «дьяволы» забили после углового, который выглядел как маленький спектакль.  Фернандеш покатил мяч к ближней штанге, Майну вынырнул из центра штрафной и одним касанием скинул в центр.  Там Мбёмо оказался в полном одиночестве, немного подумал, прицелился и уложил в угол.  Блестящий розыгрыш стандарта, гости в меньшинстве явно готовились отбиваться от подач, а не настолько тонких комбинаций.

До перерыва «Юнайтед» мог забивать ещё, игра был полностью под контролем у команды Каррика.  Викарио переводил за перекладину после удара головой Каземиро, выручал в отрезке, когда хозяева начали нависать над чужой третью поля и методично раскачивать оборону.  «Тоттенхэм» на этом фоне выглядел достаточно беззубо, моменты у гостей ещё появлялись, но обрывками — вроде эпизода, когда Шоу подарил мяч Симонсу, а тот не попал по воротам из-за штрафной.

После перерыва «шпоры» попробовали забыть об удалении, поднялись чуть выше и несколько раз дошли до ворот соперника, а «Юнайтед» на какое-то время почувствовал себя заметно менее комфортно.  Но тут по «Тоттенхэму» ударила вечная проблема травм, Дестини Удоджи снова не выдержал и был вынужден уйти с поля на 55-й минуте.  Для команды, которая и так собрала левый фланг из осколков, это выглядело как приговор, причём на несколько игр вперёд.

Майкл Каррик, наоборот, выглядел тренером, у которого есть не только план А, но и несколько вариантов поправок по ходу матча.  Он освежил атаку, выпустив Шешко вместо Куньи, а позже «Юнайтед» запустил длинные позиционные владения, давление через фланги и создавал ощущение, что следующий прострел или подбор приведёт к опасному моменту.  У хозяев ещё был отменённый гол Куньи и момент на угловом, где игроки «Юнайтед» были уверены в пенальти.

Томас Франк ответил тройной заменой, но она почти ничего не изменила.  Муани, Биссума и Тель вышли вместо Соланке, Галлахера и Палиньи, но проблема была не в фамилиях.  «Тоттенхэм» не мог собрать нормальную атаку, потому что после удаления Ромеро любая попытка раскрыться выглядела как заявка на второй пропущенный.

Бруну Фернандеш закрывает матч, «Юнайтед» закрепляется в зоне ЛЧ

На 81-й минуте Далот подал с правого фланга, и Фернандеш на дальней штанге подставил ногу — касание получилось почти невесомым, мяч ушёл мимо Викарио, и всё было решено.  Один из своих лучших матчей в этом сезоне Бруну закрепил не только красивым навесом «рабоной», но и забитым мячом.

В концовке «Юнайтед» даже позволил себе роскошь «оле» на трибунах и поздний дебют Тайлера Флетчера.  Эта замена хорошо описывает настроение команды, она не только выигрывает, но и как будто постепенно вспоминает о своей академии.  У «МЮ» это четвёртая подряд победа в лиге при Каррике у руля.  Команда явно стала проще и яснее в атаке, Фернандеш дирижирует, а оборона наконец-то получает возможность контролировать матч без сумасшедших качелей.

А «Тоттенхэм» снова всё упирается не в «плохую схему», а в дисциплину и ресурс.  До красной Ромеро они выглядели живыми и вполне конкурентными, после — игра превратилась в выживание.  И это самое неприятное для Франка, можно сколько угодно говорить, что план работал первые полчаса, но сохранённая капитанская повязка Ромеро и очередное удаление превращают любой разговор о тактике в отговорки.  Кристиан Ромеро откровенно подвёл, оставил команду без шанса показать свою игру и, по сути, подарил «Юнайтед» идеальные условия для спокойной победы.