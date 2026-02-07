Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об атмосфере в армейской команде в нынешнем сезоне.

Данил Круговой — защитник ЦСКА
Данил Круговой — защитник ЦСКА globallookpress.com

«Чем ЦСКА отличается от других клубов, в которых я играл?  Атмосферой.  В ЦСКА добрый и хороший коллектив, все друг за друга.

Неужели такого не было раньше где-то?  Ну, было, понятно.  Но такой атмосферы не было, именно в коллективе.  Все друг с другом, как братья.  Плечом к плечу, бок о бок», — сказал Круговой Спортс.ру.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 4 балла.