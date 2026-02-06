Вроде бы предсезонка и «Зимний кубок РПЛ», а по эмоциям — привычно напряжённое московское дерби, где никто не хочет уступать даже в контрольном матче. ЦСКА дольше держал мяч и чаще подталкивал игру к воротам Лунёва, «Динамо» отвечало быстрыми уколами и прессингом у чужой штрафной. Баринов «привёз» пенальти, Осипенко спокойно реализовал, молодёжь армейцев вернула ничью, а в серии 11-метровых сверкнул Андрей Лунёв.

У Фабио Челестини в ЦСКА идёт интеграция новичков, и важнее всех в этом смысле выглядит Дмитрий Баринов. Он сразу забрал на себя управление темпом и коммуникацией в центре — как будто всегда играл на красно-синей стороне Москвы. Параллельно армейцы перекраивают игру под Лусиано Гонду, пробуют связки, активно ротируют состав, а в первом туре Кубка уже прошли «Краснодар» в серии пенальти.

У «Динамо» изменения глубже, Ролан Гусев пытается собрать команду заново, но результаты и качество первых контрольных матчей оставляли слишком много вопросов. После поражения от «Зенита» в первом туре дерби с ЦСКА выглядело как шанс хотя бы нащупать свою версию игры. Ставка была сделана на дисциплину без мяча, чуть больше цельности в прессинге и меньше случайных провалов в обороне.

ЦСКА контролирует матч, Миранчук упускает моменты

ЦСКА начал активнее и, по сути, сразу занял роль команды, которая задаёт ритм игры. Армейцы заработали много стандартов, постоянно отправляли мяч в штрафную и исправно работали на подборах. Уже на 11-й минуте Гонду опасно пробил головой после подачи Мойзеса, но мяч прошёл выше.

Однако логика «Динамо» была в том, чтобы не спорить за владение, а ловить эпизод, когда соперник ошибётся в первой передаче или потеряет концентрацию при выходе из обороны. И два таких момента возникли почти подряд. Сначала Тюкавин и партнёры накрыли неосторожный розыгрыш, мяч дошёл до Антона Миранчука — и он из хорошей позиции пробил мимо. Затем история повторилась, снова перехват на чужой половине, снова Миранчук отправляет мяч мимо створа. Для матча, который в итоге ушёл в серию пенальти, эти промахи стали ключевыми.

При этом по сумме подходов ЦСКА всё равно выглядел острее. Обляков едва не закрутил мяч с углового под перекладину, Баринов напоминал о себе ударом со штрафного. Армейцы давили через стандарты, заставляя «Динамо» постоянно держать концентрацию. Но «бело-голубые» не рассыпались, а Лунёв уверенно снимал большинство навесов и раз за разом успокаивал штрафную. К перерыву сложилось ощущение, что ЦСКА чуть ближе к голу, но «Динамо» достаточно одного качественного перехвата — и можно убегать в контратаку.

После перерыва, и из-за замен, и из-за предсезонной формы, игра стала более открытой. У Гусева обновилась большая группа игроков, схема читалась яснее — один центрфорвард, активные фланги, попытка быстрее доставлять мяч в штрафную к тем, кто готов замыкать прострел. Челестини тоже начал перестраивать состав блоками, и в какой-то момент у армейцев на поле остался лишь Акинфеев из стартовой группы. Типичная история для сборов, когда тренеру важно посмотреть не только «первую» обойму, но и то, как молодые и резервисты держат давление.

Осипенко реализует пенальти, ЦСКА отвечает

Ключевой эпизод случился в середине второго тайма. «Динамо» разогнало быструю атаку, пошёл кросс в штрафную, где Ульви Бабаев оказался первым на мяче и вынудил Баринова играть в подкате. Дмитрий откровенно не успел, контакт получился явным, арбитр сразу указал на «точку». Исполнять пошёл Максим Осипенко — и сделал это максимально буднично, без паузы и без лишней драмы. Удар в верхний угол, Акинфеев направление угадал, но не дотянулся, 1:0.

ЦСКА до этого больше владел инициативой, а тут оказался в роли догоняющего, да ещё и после ошибки игрока, который пришёл быть опорой и лидером. Но армейцы долго об этом не думали, а очень быстро и внешне легко сравняли счёт.

Гол ЦСКА однозначно стал одним из любимых для Челестини на этих сборах. Агрессивная работа на чужой половине, отбор, короткая передача и хлёсткий удар. Мяч отобрали высоко, Матвей Кисляк увидел рывок Максима Воронова и отдал передачу на вход в штрафную. Воронов принял и с правой отправил мяч в дальний верхний угол — 1:1. Выглядело так, будто это не первый мяч Максима за взрослую команду.

После 1:1 команды не успокоились. У «Динамо» были подходы, где всё решал последний шаг. Окишор опасно бил издали, Маухуб почти убежал один на один, но Акинфеев вовремя вышел из ворот и на опыте отвёл угрозу. У ЦСКА шанс был даже ярче. Мойзес пробил — Лунёв отбил, а на добивании Воронов мог оформлять дубль, но не попал по мячу у дальней штанги.

Пять из пяти пенальти у «Динамо» и решающий сейв Лунёва

В серии пенальти «Динамо» реализовало все пять ударов, без нервных пауз, но и на кону стояло не так много. У ЦСКА единственная осечка пришлась на удар Даниэля Руиса: Лунёв прочитал направление и вытащил. Итог — 5:3 и победа «бело-голубых».

ЦСКА в этом матче понравился тем, что сохраняет инициативу и даже после ошибки своего нового лидера не развалился, а нашёл способ быстро вернуться в матч через прессинг и качество игроков со скамейки. Но вопросы остались к реализации моментов, а ещё эпизодической уязвимости в обороне.

«Динамо» выглядело собраннее, чем в игре с «Зенитом», и это уже важно для команды, которая всё ещё ищет себя. Но в основное время снова не получилось удержать победный счёт, а в позиционной атаке по-прежнему заметно, как часто не получается последняя передача или последний удар.