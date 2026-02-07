В активе «Байера» стало 36 очков. Леверкузенцы идут на пятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 22 баллами идет 12-й.

В составе хозяев счет открыл Янник Энгельхарт на 10-й минуте встречи. На 44-й минуте автогол Филиппа Сандера сделал результат равным.

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Байер» сыграли вничью 1:1.

