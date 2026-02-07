В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Байер» сыграли вничью 1:1.
В составе хозяев счет открыл Янник Энгельхарт на 10-й минуте встречи. На 44-й минуте автогол Филиппа Сандера сделал результат равным.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах1:1БайерЛеверкузен
1:0 Янник Энгельгардт 10'
Боруссия М: Мориц Николас, Нико Эльведи, Кевин Дикс, Лукас Улльрих (Фабио Кьяродия 88'), Филипп Зандер, Йенс Кастроп (Джозеф Скалли 79'), Рокко Райтц, Янник Энгельгардт, Кевин Штёгер (Хуго Болин 78'), Харис Табакович (Алехо Сарко 68'), Франк Онора (Суто Матино 88')
Байер: Янис Бласвих, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Луак Баде (Эрнест Поку 46'), Джарелл Куанса, Йонас Хофман (Кристиан Мишель Кофане 80'), Алейш Гарсия (Роберт Андрих 88'), Эсекиэль Фернандес (Эксекиэль Паласиос 65'), Артур, Патрик Шик (Мартен Терье 80'), Малик Тилльман
Жёлтые карточки: Кевин Дикс 27', Кевин Штёгер 68' — Эксекиэль Паласиос 68', Мартен Терье 84', Патрик Шик 85'
В активе «Байера» стало 36 очков. Леверкузенцы идут на пятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 22 баллами идет 12-й.