«Барселона» одержала победу над «Мальоркой» (3:0) в матче 23-го тура испанской Примеры.
В составе «сине-гранатовых» голы записали на свой счет Роберт Левандовский на 29-й минуте, Ламин Ямаль на 61-й минуте и Марк Берналь на 83-й минуте.
Результат матча
БарселонаБарселона3:0МальоркаПальма-де-Мальорка
1:0 Роберт Левандовски 29' 2:0 Ламин Ямаль 61' 3:0 Марк Берналь 83'
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Марк Касадо, Фермин Лопес (Tommy Marques 84'), Даниэль Ольмо (Марк Берналь 67'), Ламин Ямаль (Жоау Канселу 78'), Маркус Рашфорд (Ферран Торрес 67'), Роберт Левандовски (Руни Барджи 78')
Мальорка: Лео Роман, Матеу Морей (Матео Джозеф 63'), Хоан Мохика, Мартин Вальент, Давид Лопес, Пабло Маффео, Пабло Торре (Серхи Дардер 63'), Саму Кошта (Хавьер Льябрес 78'), Омар Маскарель, Ведат Мурики (Мануэль Морланес 78'), Jan Virgili (Антонио Санчес 63')
После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 58-ю очками в активе. «Мальорка» — на 15-й строчке с 24 баллами.