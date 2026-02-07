«Барселона» одержала победу над «Мальоркой» (3:0) в матче 23-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе «сине-гранатовых» голы записали на свой счет Роберт Левандовский на 29-й минуте, Ламин Ямаль на 61-й минуте и Марк Берналь на 83-й минуте.

Результат матча Барселона Барселона 3:0 Мальорка Пальма-де-Мальорка 1:0 Роберт Левандовски 29' 2:0 Ламин Ямаль 61' 3:0 Марк Берналь 83' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Марк Касадо, Фермин Лопес ( Tommy Marques 84' ), Даниэль Ольмо ( Марк Берналь 67' ), Ламин Ямаль ( Жоау Канселу 78' ), Маркус Рашфорд ( Ферран Торрес 67' ), Роберт Левандовски ( Руни Барджи 78' ) Мальорка: Лео Роман, Матеу Морей ( Матео Джозеф 63' ), Хоан Мохика, Мартин Вальент, Давид Лопес, Пабло Маффео, Пабло Торре ( Серхи Дардер 63' ), Саму Кошта ( Хавьер Льябрес 78' ), Омар Маскарель, Ведат Мурики ( Мануэль Морланес 78' ), Jan Virgili ( Антонио Санчес 63' )

Статистика матча 7 Удары в створ 4 6 Удары мимо 3 76 Владение мячом 24 12 Угловые удары 3 0 Офсайды 3 7 Фолы 9

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 58-ю очками в активе. «Мальорка» — на 15-й строчке с 24 баллами.