Экс-игрок сборной России Андрей Тихонов высказался о перспективах полузащитников Матвея Кисляка и Алексея Батракова, выступающих за ЦСКА и «Локомотив» соответственно.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Я думаю, что Алексею Батракову и Матвею Кисляку стоит при первой возможности перебираться в европейские клубы и принимать любые предложения. Я понимаю, что можно вариться в нашем чемпионате, добиваться определенных результатов, чувствовать себя большой звездой, но все-таки. С одной стороны, можно сказать, что рано, ведь они только начали играть, только засветились. Посмотрите на Арсена Захаряна, тоже был у нас звездой, там — травмы, непонятно, хочет ли "Реал Сосьедад" отдавать его в аренду. Здесь двоякое впечатление», — приводит слова Тихонова ТАСС.

В текущем сезоне Батраков забил 15 голов и отдал 6 результативных передач в 23 матчах в разных турнирах. На счету Кисляка 5 голов и 5 передач в 27 играх.