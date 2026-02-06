Валид Реграги подал в отставку с поста главного тренера сборной Марокко после поражения в финале Кубка Африки, сообщает Foot Mercato. В решающем матче марокканцы уступили Сенегалу в дополнительное время со счетом 0:1. Основное время завершилось без голов.

Валид Реграги globallookpress.com

Реграги считал, что его будущее как тренера напрямую связано с результатами команды на Кубке Африки. Он подал заявление об отставке в Марокканскую футбольную федерацию (FRMF) и не намерен продолжать работу, несмотря на близость чемпионата мира, который состоится менее чем через шесть месяцев.

На данный момент FRMF не приняла официального решения по этому вопросу. В случае одобрения отставки Реграги, новому тренеру сборной Марокко предстоит быть найденным в кратчайшие сроки. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.