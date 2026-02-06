Благодаря этой победе «Атлетико» стал последним полуфиналистом Кубка Испании. Ранее в 1/2 финала также вышли «Барселона», «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Жеребьевка этой стадии турнира состоится позже.

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» на выезде переиграл «Бетис» со счетом 5:0.

3.20

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Сельта» — «Осасуна». Прогноз и ставка «Сельта» и «Осасуна» не выявят победителя?

Футбол•Сегодня 00:50 «Бетис» — «Атлетико»: онлайн, прямая трансляция четвертьфинала Кубка Испании

Футбол•Вчера 13:43 Анти-пиар: почему Роналду нанес сокрушительный удар по репутации саудовской Про Лиги

Футбол•Вчера 03:32 Уильямсы тащат «Атлетик» в полуфинал Кубка: «Валенсия» не выстояла против басков

Футбол•04/02/2026 13:25 Они взорвут это лето: Салах, Винисиус и еще 18 громких трансферов

Главные темы сейчас

Футбол•04/02/2026 20:23 «Глупый мальчишка» и национальный герой: как Англия простила Дэвида Бекхэма

Футбол•04/02/2026 10:00 Подоспевший Рейс: ЦСКА забирает центрдефа у лиссабонского «Спортинга»

Футбол•04/02/2026 08:12 В Турцию на работу: Макаров и Чалов пошли по пути Дзюбы, Джикии, Бесчастных

Футбол•03/02/2026 16:48 Каррик, что же ты наделал: как «временщик» спутал планы хозяевам «Манчестер Юнайтед»

Футбол•03/02/2026 07:05 Ну и Дуран: почему скандалист за 77 млн евро переходит в «Зенит»

Выбор читателей

Футбол•31/01/2026 12:34 «Реал» накажет «Бенфику» и Моуринью, а «Галатасарай» остановит «Ювентус»: порция дерзких прогнозов на стыковые матчи ЛЧ

Футбол•01/02/2026 08:06 Моуринью рекомендует: «Зенит» присмотрел замену Кассьерре в «Фенербахче»

Футбол•30/01/2026 12:03 Больше не значит лучше: 5 причин, почему формат Лиги чемпионов нуждается в реформе

Футбол•30/01/2026 19:32 От идеального «Арсенала» до кошмара Конте: победители и неудачники общего этапа Лиги чемпионов

Футбол•03/02/2026 08:05 Неликвидный хрусталь. Куда податься Захаряну после «Реал Сосьедада»?

Самое интересное

Футбол•19/01/2026 16:55 Реалити-шоу на «Месталье»: каким тренером был Гари Невилл?

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Бои•19/01/2026 14:57 Проспекты из СНГ: 8 бойцов, за которыми стоит следить в 2026 году

Футбол•17/01/2026 14:56 Алонсо и «Реал» казались идеальным союзом. Но что на самом деле нужно, чтобы управлять элитой?