В матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» на выезде переиграл «Бетис» со счетом 5:0.
Уверенную победу мадридцам принесли точные удары Давида Ганцко, Джулиано Симеоне, Адемолы Лукмана, Антуана Гризманна и Тьяго Альмады.
Результат матча
БетисСевилья0:4АтлетикоМадрид
0:1 Давид Ганцко 12' 0:2 Джулиано Симеоне 30' 0:3 Адемола Лукман 37' 0:4 Антуан Гризманн 62'
Бетис: Адриан, Марк Бартра (Альваро Фидальго 46'), Диего Льоренте, Диего Гомес, Марк Рока, Нельсон Деосса (Анхель Ортис 46'), Пабло Форнальс (Родриго Рикельме 74'), Айтор Руйбаль, Антони (Серхи Альтмира 74'), Абде Эззальзули, Эсекьель Авила (Натан 46')
Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Алекс Баэна (Тьяго Альмада 67'), Коке, Пабло Барриос (Хосе Хименес 50'), Маркос Льоренте (Родриго Мендоса 67'), Адемола Лукман (Обед Варгас 79'), Антуан Гризманн, Джулиано Симеоне (Науэль Молина 66')
Жёлтая карточка: Натан 53' (Бетис)
Благодаря этой победе «Атлетико» стал последним полуфиналистом Кубка Испании. Ранее в 1/2 финала также вышли «Барселона», «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Жеребьевка этой стадии турнира состоится позже.