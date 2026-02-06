Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк рассказал о результатах зимнего трансферного окна.

Томас Франк globallookpress.com

«Конор Галлахер стал частью нашей команды, и я уверен, что он сможет усилить основной состав. Однако никто не гарантировал ему место в стартовом составе, и он должен будет показать себя. В целом, я доволен текущим положением команды. Мы старались сделать больше, но не всегда могли это реализовать. Важно принимать правильные решения и сохранять спокойствие как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — отметил Франк на официальном сайте клуба.

25-летний полузащитник «Атлетико» Конор Галлахер присоединился к «Тоттенхэму Хотспур» на долгосрочной основе. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.