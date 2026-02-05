5 февраля в Севилье состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Бетис» будет принимать «Атлетико». Встреча начнется в 23:00 мск.

«Бетис» накануне получил путевку в плей-офф Лиги Европы. В последнем туре команда одержала победу над «Фейеноордом» (2:1). После этого севильцы успешно выступили против «Валенсии» в Ла Лиге (2:1).

У «Атлетико» была неудачная неделя. Команда Диего Симеоне проиграла «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов (1:2) и не смогла выиграть у «Леванте» (0:0) в матче Ла Лиги.

В октябре команды пересекались в чемпионате Испании. «Матрасники» выиграли со счетом 2:0. Возьмет ли «Бетис» реванш в этот раз? Стоит отметить, что столичный коллектив выиграл 3 из 4 последних поединков против севильцев.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Котировки букмекеров: 3.50 на победу «Бетиса», 3.60 на ничью, 2.16 на победу «Атлетико», 2.33 и 1.59 на проход команд в полуфинал.

Прогноз ИИ: «Атлетико» победит со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

