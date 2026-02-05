ЦСКА договорился о покупке полузащитника Данилы Козлова у «Краснодара» за примерно 1 миллион евро. Об этом сообщил «Чемпионат». Хотя трансфер еще не завершен официально, переговоры находятся в завершающей стадии.

Данила Козлов globallookpress.com

За текущий сезон в Российской Премьер-Лиге 21-летний Данила Козлов сыграл 10 матчей, но не отметился результативными действиями. В Кубке России он также принял участие в восьми встречах, забив пять голов и отдав четыре голевые передачи.

ЦСКА находится на четвертом месте в чемпионате России с 36 очками после 18 матчей. «Краснодар», набравший 40 очков, лидирует в турнирной таблице.