Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о критике со стороны общественности после поражения от «Арсенала» (2:3) в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги.

Лиам Росеньор — главный тренер «Челси» globallookpress.com

«Я сам работал экспертом — задним числом рассуждать легко. Если бы я пошел в атаку, стал высоко прессинговать, люди бы спрашивали, что я вообще делаю.

Можно играть на выезде, прессинговать по всему полю, играть персонально — и ты либо поведешь 2:0, либо будешь проигрывать 0:2.

Я считал, что психологический аспект этого противостояния тоже очень важен. На 60-й минуте я выпустил Коула (Палмера) и Эстевана, игра раскрылась, у нас появились моменты вблизи штрафной.

Мне показалось, что на стадионе возникло ощущение, будто ход этого противостояния может измениться. Мы не добились того, чего хотели, но дело не в игровых планах — дело в результате.

Я должен поблагодарить игроков за то, что они отдали все силы, и в конечном итоге их гол случился тогда, когда мы просто бросили в бой все, что могли. Такое бывает, но нам важно извлечь из этого позитив и помнить, что мы здесь ради результата.

Реальность моей работы такова: если ты проигрываешь — тебя критикуют, если выигрываешь — ты гений. Обычно истина где-то посередине, как мне кажется», — сказал Росеньор Sky Sports.

После этого матча «Арсенал» пробился в финал Кубка английской лиги, а «Челси» завершил свое выступление на турнире.