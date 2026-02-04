В первой игре «Арсенал» победил «Челси» со счетом 3:2, поэтому именно подопечные Микеля Артеты пробились в финал турнира, где сыграют с победителем матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» (первый матч — 0:2).

Соперники долгое время не могли открыть счет и только на 97-й минуте точный удар Кая Хаверца принес победу «канонирам».

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Арсенал» победил «Челси» со счетом 1:0.

