В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Арсенал» победил «Челси» со счетом 1:0.
Соперники долгое время не могли открыть счет и только на 97-й минуте точный удар Кая Хаверца принес победу «канонирам».
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон0:0ЧелсиЛондон
Арсенал Лондон: Кепа Аррисабалага, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Эберечи Эзе, Мартин Субименди, Деклан Райс, Чуквунонсо Мадуэке (Леандро Троссард 69'), Виктор Дьёкереш (Кай Хаверц 69'), Габриэл Мартинелли
Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Мало Гюсто, Йоррел Хато (Estevao 60'), Жоао Педро, Энцо Фернандес, Андрей Сантос (Алехандро Гарначо 75'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Весли Фофана, Лиам Дилап (Коул Палмер 60')
Жёлтые карточки: Лиам Дилап 56' (Челси), Мало Гюсто 68' (Челси), Estevao 71' (Челси)
В первой игре «Арсенал» победил «Челси» со счетом 3:2, поэтому именно подопечные Микеля Артеты пробились в финал турнира, где сыграют с победителем матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» (первый матч — 0:2).