Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о составе «Зенита» перед второй частью РПЛ.

Александр Соболев — нападающий «Зенита» globallookpress.com

«У "Зенита" всё нормально.  Да, пока один Соболев в нападении, но они работают.  Все сейчас готовятся.  Уверен, что "Зенит" возьмёт нападающего.

Ну не смогут они закончить чемпионат с одним Соболевым.  По составу "Зенит" — одна из самых сильных команд.  Практически все у них сборники», — сказал Колыванов Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе, отставая от «Краснодара» на 1 балл.