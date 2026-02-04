Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о составе «Зенита» перед второй частью РПЛ.

Александр Соболев — нападающий «Зенита» globallookpress.com

«У "Зенита" всё нормально. Да, пока один Соболев в нападении, но они работают. Все сейчас готовятся. Уверен, что "Зенит" возьмёт нападающего.

Ну не смогут они закончить чемпионат с одним Соболевым. По составу "Зенит" — одна из самых сильных команд. Практически все у них сборники», — сказал Колыванов Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе, отставая от «Краснодара» на 1 балл.