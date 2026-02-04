В среду, 4 февраля, «Интер» примет «Торино» в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

07' Позиционная атака «Интера», тщательно готовят угрозу воротам «Торино» хозяева.

05' Удар Бонни с линии штрафной «Торино», вратарь Альберто Палеари спокойно поймал летевший по центру ворот мяч.

04' В спокойном темпе начинается игра, «Интер» больше находится с мячом.

03' Быстрая атака «Торино», но до угроз воротам «Интера» дело не дошло.

02' «Интер» взяв мяч под контроль, не спеша разыгрывает его в середине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Интера».

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, вмещающем 80 018 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Маттео Маркетти.

Стартовые составы команд

«Интер»: Мартинес, де Врей, Ачерби, Аугусто, Кокки, Камате, Фраттези, Мхитарян, Диуф, Тюрам, Бонни.

«Торино»: Палеари, Коко-Басси, Марьянуччи, Тамез, Педерсен, Влашич, Прати, Анджорин, Обрадор, Нжие, Куленович.

«Интер»

Для «Интера» это вторая игра в розыгрыше национального кубка. Ранее команда успешно прошла стадию 1/8 финала. Клуб с отрывом в восемь очков лидирует в Серии А, набрав после 23-х матчей 57 баллов при 18 победах, одном матче вничью и четырех поражениях. Миланский коллектив забил 52 мяча, пропустив 19 в свои ворота. В последней игре «Интер» обыграл со счетом 0:2 «Кремонезе», а ранее справился в Лиге чемпионов с «Боруссией» Дортмунд, завершив поединок со счетом 2:0. В 1/8 финала «Интер» разгромил «Венецию» со счетом 5:1. Дублем в том поединке отметился Маркус Тюрам. А дублем из ассистов отличился Давиде Фраттези.

в последних пяти матчах «Интер» имеет лишь одно поражение от лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов (1:2). Эта неудача прервала девятиматчевую серию клуба без поражений. При этом в последних 11 встречах клуб неизменно забивает. Травмированы — Карлос Аугусто, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу и Дензел Дюмфрис.

«Торино»

«Торино» начал свой путь в Кубке Италии с самого первого раунда. Команда удачно прошла три стадии и теперь поборется за выход в полуфинал. В последнем поединке «Торино» смог обыграть «Лечче» со счетом 1:0. Победа позволила клубу набрать 26 очков и остаться на 13-м месте в турнирной таблице Серии А. В первом раунде Кубка Италии клуб прошел «Модену» со счетом 1:0. Во втором круге была обыграна с минимальным счетом «Пиза» (1:0). В 1/8 финала клуб смог одолеть «Рому» в близком поединке со счетом 2:3.

«Торино» проводит, во многом, героический сезон в Кубке Италии. Клуб из середины таблицы Серии А готов продолжить свою поступь. Несомненно, оппонент очень грозный и сама команда в кризисе травм, однако клуб уже показал свой настрой и характер в прошлом матче. Что ждет нас в этот раз? Восемь игроков находятся в лазарете команды. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 1 матч в рамках Серии А. В Милане 25-го августа победил «Интер» со счетом 5:0.

За всю историю команды сыграли между собой 206 матчей. В 89 играх победил «Интер», в 58 «Торино», оставшиеся 59 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83