4 февраля в Киле состоится матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором «Хольштайн Киль» примет «Штутгарт». Начало встречи в 22:45 мск.

«Хольштайн» прошел непростой путь к четвертьфиналу. Клуб смог одолеть «Вольфсбург» (1:0), после чего в серии пенальти он разобрался с «Гамбургом».

«Штутгарт» провел насыщенную неделю. Команда обыграла «Фрайбург» (1:0) в Бундеслиге и выиграла у «Янг Бойз» (3:2) в матче Лиги Европы, чем гарантировала себе место в раунде стыков. В Кубке гости прошли «Айнтрахт» Б, «Майнц» и «Бохум».

Напомним, что «Штутгарт» является действующим обладателем Кубка Германии. В прошлом финале он обыграл «Арминию» со счетом 4:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Котировки букмекеров: 6.00 на победу «Хольштайна», 4.70 на ничью, 1.49 на победу «Штутгарта», 4.00 и 1.25 на проход команд в полуфинал.

Прогноз ИИ: победа «Штутгарта» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хольштайн» — «Штутгарт» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.