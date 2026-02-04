4 февраля в Киле состоится матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором «Хольштайн Киль» примет «Штутгарт». Начало встречи в 22:45 мск.
«Хольштайн» прошел непростой путь к четвертьфиналу. Клуб смог одолеть «Вольфсбург» (1:0), после чего в серии пенальти он разобрался с «Гамбургом».
«Штутгарт» провел насыщенную неделю. Команда обыграла «Фрайбург» (1:0) в Бундеслиге и выиграла у «Янг Бойз» (3:2) в матче Лиги Европы, чем гарантировала себе место в раунде стыков. В Кубке гости прошли «Айнтрахт» Б, «Майнц» и «Бохум».
Напомним, что «Штутгарт» является действующим обладателем Кубка Германии. В прошлом финале он обыграл «Арминию» со счетом 4:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Котировки букмекеров: 6.00 на победу «Хольштайна», 4.70 на ничью, 1.49 на победу «Штутгарта», 4.00 и 1.25 на проход команд в полуфинал.
- Прогноз ИИ: победа «Штутгарта» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хольштайн» — «Штутгарт» смотрите на LiveCup.Run.
