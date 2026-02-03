Окажется ли «Штутгарт» в полуфинале Кубка Германии?

прогноз на матч Кубка Германии, ставка за 2.10

4 февраля в четвертьфинале Кубка Германии по футболу сыграют «Хольштайн Киль» и «Штутгарт». Начало встречи — 22:45 мск.

«Хольштайн Киль»

Турнирное положение: «Хольштайн Киль» уже прошел три стадии Кубка Германии, в которых обыграл «Хомбург» (2:0), «Вольфсбург» (1:0) и «Гамбург» (2:1).

Команда по итогам 20-ти туров второй Бундеслиги занимает 11-ю строчку с отрывом в четыре очка от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также зоны вылета (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на своей арене потерпел поражение от «Гройтер Фюрта» (1:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура немецкого первенства коллектив уже набрал один пункт, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Арминией» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Бернгардссон, Эррас и Юханссон, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хольштайн Киль» проиграл лишь раз при трех победах в основное время при пяти ничьих.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев выйти в полуфинал, особенно на своем поле, тем не менее, добиться такой задачи им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Александер Бернгардссон, который травмирован — лучший бомбардир команды в Кубке Германии текущего сезона с двумя голами.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» также прошел три стадии Кубка Германии текущего сезона, в которых обыграл «Брауншвейг» (5:4), «Майнц» (2:0) и «Бохум» (2:0).

Команда после 20-ти поединков первой Бундеслиги занимает четвертую строчку в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом в три очка от пятого в таблице «РБ Лейпциг».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства коллектив на своем поле переиграл «Фрайбург» (1:0).

Перед этим в заключительном туре основного этапа Лиги Европы клуб уже в домашних стенах одержал победу над швейцарским «Янг Бойз» с результатом 3:2.

Не сыграют: травмированы — Барренчеа, Кубо, Марреро, Руперес и Захарян, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Штутгарт» только выигрывал.

Это говорит о хороших шансах гостей на победу в противостоянии, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Эрмедин Демирович — лучшие бомбардиры команды в Кубке Германии текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Хольштайн Киль» не проиграл

в четырех из семи последних матчах «Хольштайн Киль» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Штутгарта» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.50, победа «Хольштайн Киль» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяева выиграли и не пропустили.

2.10 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Хольштайн Киль» — «Штутгарт» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьёт, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Штутгарта».

2.30 Только одна команда забьёт Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Хольштайн Киль» — «Штутгарт» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: только одна команда забьёт за 2.30