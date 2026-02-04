Защитник «Зенита» Ванья Дркушич отреагировал на слухи о возможном уходе из петербургского клуба.

Ванья Дркушич globallookpress.com

«Я игрок "Зенита", тренируюсь с командой. Наверное, я остаюсь тут, борюсь за место на поле в стартовом составе. А кого ставить — решение будет за тренером. Могу сказать, что этой зимой у меня были предложения из иностранного чемпионата», — заявил Дркушич «Чемпионату».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны ПАОКа.

Дркушич пополнил состав сине-бело-голубых летом 2024 года, перейдя из «Сочи» за 4 млн евро.

В текущем сезоне 25-летний защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.