Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал результат матча Зимнего кубка РПЛ с московским «Динамо». Встреча состоялась 3 февраля. Сине-бело-голубые победили со счетом 2:1.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«В таких играх говорят, что результат неважен, но всё же побеждать всегда приятно! Как и приятно видеть болельщиков, которые болеют за нас вдали от дома. Спасибо вам! Всех с победой над "Динамо"! А сегодня мы уже провели тренировку и восстанавливаем силы», — написал Игорь Дивеев в своём телеграм-канале.

В пятницу, 6 февраля, подопечные Сергея Семака сыграют с «Краснодаром».