Вингер «Крыльев Советов» Вадим Раков полностью восстановился после травмы.

Вадим Раков globallookpress.com

«Завтра возвращаюсь на поле. Первая тренировка после операции, которая была в декабре.

Восстановление заняло время и потребовало терпения, но этот этап позади. Сейчас главное — снова почувствовать поле, мяч и ритм тренировок.

Очень жду момента, когда начну полноценно работать с общей группой. Двигаюсь дальше шаг за шагом», — написал Раков в своем телеграм-канале.

В начале сентября 21-летний игрок получил перелом плюсневой кости. Раков принадлежит «Локомотиву», но играет на правах аренды за «Крылья Советов». В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.