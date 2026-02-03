Футбольный комментатор Геннадий Орлов проанализировал новичков «Зенита».

Геннадий Орлов globallookpress.com

Клуб уже подписал бразильского полузащитника Джона Джона. Скоро состав сине-бело-голубых должен пополнить колумбийский нападающий Джон Дуран.

«С точки зрения профессиональной, спортивной поздновато Джон Джон и Дуран пришли в "Зенит". Тут осталось-то до 27 февраля… Трудно будет их уже в основной состав вводить обоих. Это очень сложная история. А бои у "Зенита" предстоят тяжёлые — сначала два матча с "Балтикой" (в РПЛ и в Кубке). Потом выезд в "Оренбург", а потом ещё и "Спартак". Нужно быть во всеоружии "Зениту". Но как сейчас вот их адаптировать? Посмотрим на умения Семака и всего штаба, и остальных ребят», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».