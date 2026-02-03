Заслуженный мастер спорта, бывший защитник «Динамо» Денис Колодин считает, что у Ролана Гусева все должно получится в качестве тренера бело-голубых, но для этого ему нужно доверие со стороны футболистов.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Надеюсь, что у Гусева все будет хорошо в команде. Если ребята будут играть за него, доверять, а не сядут ему на шею, у него все может получиться.

Любой команде по силам выиграть Кубок России, в том числе и "Динамо", даже клубы Первой лиги выигрывали. Какой‑то трофей "Динамо" надо завоевать, это будет хорошим стартом для следующего сезона», — сказал Колодин «Матч ТВ».

Сегодня, 3 февраля, в 15:00 (мск) «Динамо» сыграет первый матч Зимнего кубка РПЛ против «Зенита».