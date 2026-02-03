Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (1:2) в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ

«Что‑то получалось, что‑то нет. Хотели посмотреть на разные сочетания в разных таймах. У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, в какой схеме, по какой тактике. Сейчас главное — подготовиться тактически и физически.

Два гола со стандаров? Работы непочатый край. Мы пропустили легкие мячи. Вроде не было каких‑то серьезных моментов, но как будто два пенальти. К началу чемпионата исправимся. Иногда неправильно действовали в переходных фазах», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

«Динамо» в следующем матче сыграет против ЦСКА 6 февраля.