Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (1:2) в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ

Ролан Гусев globallookpress.com

«Что‑то получалось, что‑то нет.  Хотели посмотреть на разные сочетания в разных таймах.  У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, в какой схеме, по какой тактике.  Сейчас главное — подготовиться тактически и физически.

Два гола со стандаров?  Работы непочатый край.  Мы пропустили легкие мячи.  Вроде не было каких‑то серьезных моментов, но как будто два пенальти.  К началу чемпионата исправимся.  Иногда неправильно действовали в переходных фазах», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

«Динамо» в следующем матче сыграет против ЦСКА 6 февраля.