Полузащитник «Зенита» Джон Джон высказался о своей адаптации в команде.

Джон Джон globallookpress.com

Хавбек уже провел первый матч за команду и отметился ассистом в игре с «Динамо» (2:1) в Зимнем кубке РПЛ.

«Очень рад, что сделал голевую передачу и помог команде победить. Набрать 3 очка было самым важным.

Постараюсь максимально быстро адаптироваться, чтобы помогать команде всем, чем могу. Чувствую себя отлично, но надо прибавлять. Буду стараться наращивать обороты.

Поиграл с "Динамо" на разных позициях. Наиболее привычно мне действовать ближе к центру поля, но сегодня вышел несколько в ином амплуа. Всегда готов выходить на той позиции, на которой меня видит тренер», — цитирует Джона «Матч ТВ».

Напомним, что Джон зимой сменил «Ред Булл Брагантино» на «Зенит».