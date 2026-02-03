Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о победе над «Пюником» (2:0) в товарищеском матче.

Игорь Дмитриев globallookpress.com

«Из сложного — только физическая готовность. Идет только вторая неделя сборов, но уже чувствуем себя лучше, чем на первой игре. Так как у нас новый тренерский штаб, эти игры нужны, чтобы анализировать, смотреть, нарабатывать. В любом случае, эта игра идет на пользу.

Карседо? Да, наверное, тренировки стали интенсивнее. В плане готовности у каждого все индивидуально. Кому‑то надо больше бегать, кому‑то больше работать с мячом. Лично я чувствую себя хорошо», — цитирует Дмитриева «Матч ТВ».

Следующим соперником «Спартака» станет китайский «Далянь» (7 февраля). Затем команда сыграет с казахстанской «Астаной» (10 февраля), «Ростовом» и казахстанским «Елимаем».