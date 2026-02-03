Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о новичке команды Дмитрии Баринове, который перешел из «Локомотива».

Фабио Челестини
Фабио Челестини globallookpress.com

«Во‑первых, это еще одна опция в центре поля.  Он усилил команду.  Также мы получили лидера.  Мы ждем проявления лидерских качеств, менталитета и духа победителя.  В этом плане мы тоже можем существенно прибавить.  Это нельзя купить в супермаркете, а у Бары это есть.

Капитанская повязка?  Пока есть Акинфеев, места нет ни для кого.  Игорь — это человек, который олицетворяет ценности клуба.  Однако не нужно иметь повязку на руке, чтобы коммуницировать с командой.  И этого мы просим от Баринова», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

Напомним, что Баринов был капитаном «Локомотива» и всю карьеру провел в этом клубе.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.