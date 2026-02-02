Французский полузащитник Гаэтан Перрен продолжит карьеру в «Лилле».  Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

Гаэтан Перрен
Гаэтан Перрен t.me/fckrasnodar

«Мы благодарим футболиста за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!  » — говорится в сообщении пресс-службы «быков» в телеграм-канале.

Стало известно, что «Краснодар» произвел полноценный трансфер Перрена.  Сумма, которую получили «быки» за этот переход, пока не раскрывается.

В нынешнем сезоне Перрен провел за «Краснодар» 12 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.