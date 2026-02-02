В нынешнем сезоне Перрен провел за «Краснодар» 12 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

Стало известно, что «Краснодар» произвел полноценный трансфер Перрена. Сумма, которую получили «быки» за этот переход, пока не раскрывается.

«Мы благодарим футболиста за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере! » — говорится в сообщении пресс-службы «быков» в телеграм-канале.

Французский полузащитник Гаэтан Перрен продолжит карьеру в «Лилле» . Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара» .

