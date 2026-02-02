В Турции завершился товарищеский матч между «Динамо» из Махачкалы и «Арсеналом» из Тулы, который проходил в рамках зимних сборов команд. Махачкалинский клуб одержал уверенную победу со счетом 4:0.

Первый гол на 49-й минуте забил полузащитник «Динамо» Ражаб Магомедов, а спустя пять минут форвард Гамид Агаларов удвоил преимущество своей команды.

На 59-й минуте нападающий Сердер Сердеров забил третий мяч в ворота тульского клуба. Ражаб Магомедов на 65-й минуте оформил дубль, что позволило «Динамо» завершить матч с разгромным счетом.