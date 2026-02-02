Один из членов тренерского штаба «Зенита» Александр Анюков рассказал, что уже в ближайшее время ожидается выход на поле бразильского новичка Джона Джона, и как проходит подготовка к Зимнему кубку РПЛ.

Джон Джон ФК «Зенит»

«Сегодня утром обычная тренировка, вечером уделим внимание отработке стандартных положений. В принципе работаем как обычно. На втором сборе у игроков появляется усталость, и это нормально. В то же время на этом этапе больше внимания уделяем тактике, игровым вещам.

Хочется победить в игре с "Динамо", а как получится — завтра посмотрим (улыбается). Сейчас у всех идет подготовка к весенней части чемпионата, поэтому не думаю, что эту игру можно сравнивать с теми, что бывают по ходу сезона. Там все, конечно, по‑другому. И, возможно, уже с "Динамо" выйдет на поле наш новичок Джон Джон», — сказал Анюков «Матч ТВ».

Сейчас питерская команда находится на сборе в ОАЭ. С 3 по 10 февраля «Зенит» будет участвовать в Зимнем кубке РПЛ, где его соперниками станут «Краснодар», московское «Динамо» и ЦСКА. В первом матче команда Семака сыграет с «Динамо» 3 февраля в 15:00 (мск).