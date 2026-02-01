Футбольный клуб «Вердер» сообщил об отставке главного тренера Хорста Штеффена после ничьей в матче с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1) в 20-м туре Бундеслиги.

Хорст Штеффен globallookpress.com

«Это было трудное решение, но мы больше не уверены, что Хорст был тем человеком, который мог бы переломить ситуацию в команде после этой долгой серии без побед. Мы интенсивно работаем над поиском нового главного тренера и потратим необходимое время, чтобы определить наилучшее решение для "Вердера", — приводит слова спортивного директора клуба Клеменса Фритца официальный сайт клуба.

Штеффен присоединился к "Вердеру" летом, перейдя из клуба "Эльверсберг". За время работы в команде он провел 20 матчей в Бундеслиге, из которых выиграл четыре, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

По итогам последнего матча "Вердер" не может одержать победу уже десять игр подряд и занимает 15-е место в турнирной таблице.