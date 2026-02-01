«Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в поединке 24-го тура АПЛ. Встреча команд состоится в Лондоне 1 февраля в 19:30 мск.
У «Тоттенхэма» 28 очков. Клуб всего в 8 баллах от зоны вылета и ситуация усложняется с каждым туром, так как без побед лондонцы уже 5 матчей АПЛ подряд. Тем не менее «шпоры» не проигрывают 3 матча во всех турнирах. Он выиграли у «Айнтрахта» и «Боруссии» Дортнмуд в Лиге чемпионов, а также сыграли вничью с «Бернли».
«Ман Сити» продолжает играть без основных центральных защитников, что довольно часто доставляет проблем команде Хосепа Гвардиолы. Сегодня «горожане» не имеют права на ошибку. Победа позволит гостям снова сократить разрыв с «Арсеналом» до 4 баллов и кроме этого сохранить 2-е место в таблице. При этом у «Ман Сити» только одна победа в 5 матчах АПЛ.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Коэффициенты букмекеров: 4.80 и 1.71 на победу команд, 4.20 на ничью.
- Прогноз ИИ: победа «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.