«Страсбур» и ПСЖ сыграют в матче 20-го тура французской Лиги 1. Команды встретятся 1 февраля на поле стадиона «Стад де ла Мено». Начало игры в 22:45 мск.
Для обеих команд победы в этом туре очень важны. «Страсбур» имеет 30 очков и находится всего в одном пункте от еврокубковой зоны. При этом победа может вывести команду сразу на 5-ю строчку. Так что мотивация у хозяев сегодня высокая.
ПСЖ снова выпустил «Ланс» в лидеры Лиги 1. Однако отрыв составляет всего одно очко. Именно поэтому «парижанам» жизненно необходимы 3 пункта. И «Страсбур», и ПСЖ идут в чемпионате на серии побед. Кто же допустит ошибку?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.
- Котировки букмекеров: 4.90 на победу «Страсбура», 1.42 на победу ПСЖ, 4.40 на ничью.
- Прогноз ИИ: будет минимальная победа ПСЖ 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Страсбур» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.