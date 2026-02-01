«Страсбур» и ПСЖ сыграют в матче 20-го тура французской Лиги 1. Команды встретятся 1 февраля на поле стадиона «Стад де ла Мено». Начало игры в 22:45 мск.

Для обеих команд победы в этом туре очень важны. «Страсбур» имеет 30 очков и находится всего в одном пункте от еврокубковой зоны. При этом победа может вывести команду сразу на 5-ю строчку. Так что мотивация у хозяев сегодня высокая.

ПСЖ снова выпустил «Ланс» в лидеры Лиги 1. Однако отрыв составляет всего одно очко. Именно поэтому «парижанам» жизненно необходимы 3 пункта. И «Страсбур», и ПСЖ идут в чемпионате на серии побед. Кто же допустит ошибку?

Котировки букмекеров: 4.90 на победу «Страсбура», 1.42 на победу ПСЖ, 4.40 на ничью.

Прогноз ИИ: будет минимальная победа ПСЖ 1:0.

