В матче 24-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» сойдутся в очном поединке, который пройдет на «Сити Граунд» в Ноттингеме. Начало в 17:00 мск.
«Ноттингем Форест» в последних турах смог добиться хороших результатов. Команда обыграла «Брентфорд» и «Вест Хэм», а также сыграть вничью с «Арсеналом». Это позволило ей оторваться от зоны вылета на 5 очков.
«Кристал Пэлас» выдыхается. Команда испытывает нехватку кадров из-за травм, вследствие чего без побед с 11 декабря. В прошлом туре «орлы» проиграли «Челси», перед этим они уступили «Сандерленду» и вылетели из Кубка Англии, проиграв скромному «Маклсфилду».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Котировки букмекеров: 2.11 на победу «Ноттингем Форест», 3.30 на ничью, 3.65 на победу «Кристал Пэлас».
- Прогноз ИИ: победа «Ноттингем Форест» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.
