В матче 24-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» сойдутся в очном поединке, который пройдет на «Сити Граунд» в Ноттингеме. Начало в 17:00 мск.

«Ноттингем Форест» в последних турах смог добиться хороших результатов. Команда обыграла «Брентфорд» и «Вест Хэм», а также сыграть вничью с «Арсеналом». Это позволило ей оторваться от зоны вылета на 5 очков.

«Кристал Пэлас» выдыхается. Команда испытывает нехватку кадров из-за травм, вследствие чего без побед с 11 декабря. В прошлом туре «орлы» проиграли «Челси», перед этим они уступили «Сандерленду» и вылетели из Кубка Англии, проиграв скромному «Маклсфилду».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.

Котировки букмекеров: 2.11 на победу «Ноттингем Форест», 3.30 на ничью, 3.65 на победу «Кристал Пэлас».

Прогноз ИИ: победа «Ноттингем Форест» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.