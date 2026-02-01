Завершились два матча 20-го тура французской Лиги 1.

Фрагмент матча «Ницца» — «Брест» globallookpress.com

«Ницца» сыграл вничью с «Брестом» со счетом 2:2.

У гостей голы записали на свой счет Ромен дель Кастильо на 15-й минуте с пенальти и Камори Думбия на 23-й минуте.

«Ницца» сумела сравнять счет благодаря точным ударам Али Абди на 63-й минуте и Элье Ваи на 71-й минуте.

После этого матча «Ницца» занимает 13-е место в таблице Лиги 1 с 22 очками в активе, «Брест» — на 12-й строчке с 23 баллами.

В параллельном матче «Тулуза» сыграла вничью с «Осером» (0:0).

Хозяева после этого матча занимают 8-е место в таблице с 30-ю очками, а «Осер» — на 17-й позиции (13).