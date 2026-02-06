«Лион» не будет церемониться с «канарейками»

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.20

7 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Лион». Начало игры — в 23:05 мск.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Нант» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Лорьяну» (1:2).

До того команда была разбита «Ниццей» (1:4). Да и поединок с «Парижем» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Нант» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канарейки» нынче находятся в кризисе. Команда все никак не выберется из опасной зоны.

Причем «Нант» традиционно неудачно противостоит «Лиону». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канарейки» мотивированы прервать свой трехматчевый пораженческий сериал.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» на 9 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» переиграли «Лилль» (1:0).

До того команда уверенно расправилась с ПАОКом (4:2). А вот чуть ранее она учинила разгром «Мецу» (5:2).

При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ткачи» в последних поединках выглядели шикарно. Команда победила в 10 своих последних матчах.

При этом «Лион» в среднем пропускает гол за матч. А вот подбор игроков у команды весьма качественный.

«Ткачи» уже почти 2 года не проигрывают «Нанту». Вот и в нынешней диспозиции команда обязана брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Ткачи» намерены не отставать от лидирующей группы.

Статистика для ставок

«Канарейки» уступили в 3 своих последних поединках

«Нант» в среднем забивает гол за матч

«Лион» победил в 10 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Лион» твердо намерен не отставать от лидеров, так что ждем от команды активного стартового натиска.

Номинальные хозяева нынче угодили в кризис, из которого явно не способны выбраться быстро.

2.20 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Нант» — «Лион» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.15 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Нант» — «Лион» принесёт чистый выигрыш 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.15