В 24-м туре английской Премьер-лиге в драматичном матче «Манчестер Юнайтед» переиграл на своем поле «Фулхэм» со счетом 3:2.

Беньямин Шешко globallookpress.com

На 19-й минуте Каземиро вывел вперед хозяев с передачи Бруну Фернандеша.

На 56-й минуте манкунианцы удвоили свое преимущество после точного удара Матеуса Куньи, ему ассистировал уже Каземиро.

За пять минут до конца основного времени Рауль Хименес реализовал пенальти и сократил отставание в счете, а на 90+1-й минуте «Фулхэм» сравнял счет после гола Кевина.

Тем не менее, концовка осталась за «МЮ». Словенец Беньямин Шешко принес победу команде Майкла Каррика, замкнув передачу Фернандеша на 90+4-й минуте.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 3:2 Фулхэм Лондон 1:0 Каземиро 19' 2:0 Матеус Кунья 56' 2:1 Рауль Хименес 85' пен. 2:2 Кевин 90+1' 3:2 Беньямин Шешко 90+4' Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот ( Нуссайр Мазрауи 86' ), Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро ( Мануэль Угарте 75' ), Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Матеус Кунья ( Беньямин Шешко 74' ), Брайан Мбемо ( Лени Йоро 90' ) Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон ( Кевин 71' ), Хорхе Куэнка ( Кэлвин Бейсси 86' ), Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Самуэль Чуквезе ( Томас Кейрни 79' ), Эмиль Смит-Роу ( Райан Сесеньон 71' ), Гарри Уилсон, Сандер Берге, Рауль Хименес, Алекс Айуоби Жёлтые карточки: Каземиро 64', Гарри Магуайр 83' — Йоаким Андерсен 42'

Статистика матча 6 Удары в створ 6 4 Удары мимо 3 45 Владение мячом 55 3 Угловые удары 7 1 Офсайды 2 5 Фолы 9

Этот успех позволил «МЮ» выйти на 4-е место в таблице АПЛ с 41 очком, а «Фулхэм» (34) — 8-й.