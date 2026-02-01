В 24-м туре английской Премьер-лиге в драматичном матче «Манчестер Юнайтед» переиграл на своем поле «Фулхэм» со счетом 3:2.
На 19-й минуте Каземиро вывел вперед хозяев с передачи Бруну Фернандеша.
На 56-й минуте манкунианцы удвоили свое преимущество после точного удара Матеуса Куньи, ему ассистировал уже Каземиро.
За пять минут до конца основного времени Рауль Хименес реализовал пенальти и сократил отставание в счете, а на 90+1-й минуте «Фулхэм» сравнял счет после гола Кевина.
Тем не менее, концовка осталась за «МЮ». Словенец Беньямин Шешко принес победу команде Майкла Каррика, замкнув передачу Фернандеша на 90+4-й минуте.
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер3:2ФулхэмЛондон
1:0 Каземиро 19' 2:0 Матеус Кунья 56' 2:1 Рауль Хименес 85' пен. 2:2 Кевин 90+1' 3:2 Беньямин Шешко 90+4'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот (Нуссайр Мазрауи 86'), Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро (Мануэль Угарте 75'), Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Матеус Кунья (Беньямин Шешко 74'), Брайан Мбемо (Лени Йоро 90')
Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон (Кевин 71'), Хорхе Куэнка (Кэлвин Бейсси 86'), Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Самуэль Чуквезе (Томас Кейрни 79'), Эмиль Смит-Роу (Райан Сесеньон 71'), Гарри Уилсон, Сандер Берге, Рауль Хименес, Алекс Айуоби
Жёлтые карточки: Каземиро 64', Гарри Магуайр 83' — Йоаким Андерсен 42'
Этот успех позволил «МЮ» выйти на 4-е место в таблице АПЛ с 41 очком, а «Фулхэм» (34) — 8-й.